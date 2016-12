We schaamden ons voor onze geaardheid, en zwegen. We gingen ondergronds. Soms troffen we elkaar, als gelijkgestemden, stilletjes in het geheim. Dat was best fijn, want samen lijd je milder dan alleen. We fluisterden elkaar bemoedigende woordjes toe. Hoop hadden we niet (meer). Het gevoel, het verlangen, dat bleef. Maar toekomst was er niet.



Nu gaat het beter. Nee, we zijn nog niet herboren, maar de trots is terug. We lopen weer rechtop. We gunnen elkaar een knipoog, een glimlach, een klein gebald vuistje. We houden dag in dag uit dezelfde gesprekjes.



,,Vijf punten!''



,,Sssst. Rustig blijven nu. Niet overmoedig worden.''



,,Vijf punten voorsprong. Vijf!''



,,Ja, ja. Ik weet het. Niet over praten. Te vroeg nog.''



,,Zondag 7 mei....''



,,Ik heb daar ook al aan gedacht. Maar stil nu!''



Ja, we voelen dat het kan.



Doe het in 2017, jongens!



Voor Rotterdam.



Voor de Rotterdammers.



Voor mijn vrienden.



Voor mijn zoon.



Voor mijn zus.



Voor Gerard Cox.



Voor Ove Kindvall.



Voor Willem van Hanegem.



Voor mevrouw Moulijn.



Oh, Feyenoord, word maar lekker kampioen.