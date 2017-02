Webwinkelbedrijf Coolblue passeert Shell Pernis

Bij de grootste raffinaderij van Europa werken, inclusief het complex in Moerdijk, 1.900 mensen. Coolblue heeft 2.650 medewerkers op de loonlijst staan. Vorig jaar nam de internetwinkel (die ondertussen ook acht fysieke zaken heeft) 1.200 nieuwe medewerkers in dienst. Dit jaar komen daar zeker 800 bij, verwacht het bedrijf.



Coolblue is de snelstgroeiende onderneming in de Rotterdamse regio, blijkt uit onderzoek van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Die publiceert jaarlijks een ranglijst, het Scale-Up Dashboard.



Nieuwe Banen

Achter Coolblue vormen DAAN, FINTREX, Fondel, Metrological, Rotterdam World Gateway, Samen in de Zorg, Temporary Works Design, Valveco en You Sure de top-10 van snelle groeiers in de Rijnmond. Elk bedrijf was in 2016 goed voor minimaal enkele tientallen nieuwe banen. Bedrijven als DAAN en FINTREX verwelkomden er zelfs honderden. Ook zij verwachten die groei dit jaar door te zetten.



De grootste werkgever van de Rotterdamse regio is al jaren het Erasmus MC, met een kleine 10.000 medewerkers. Dat aantal is al jaren stabiel.