Weer Capelse PvdA’er naar rivaal Leefbaar

,,Een schandalige zet’’, reageert afdelingsvoorzitter Isabel Monteiro van de PvdA Capelle. ,,Daar kan ik me wel bij aansluiten’’, liet fractievoorzitter Wendy Tieman van de socialisten in de Capelse gemeenteraad maandag weten. ,,Juridisch mag het allemaal, maar moreel klopt dit natuurlijk niet. Hoe zit het nog met de geloofwaardigheid van Jaliens, maar ook met de geloofwaardigheid van Leefbaar Capelle?’’ Het stoort Tieman dat haar fractie– die het bij de vorige raadsverkiezingen in 2014 nog relatief goed had gedaan – inmiddels is gehalveerd. ,,De Capelse kiezers gaven ons vier zetels, dat zijn er nu nog twee.’’

'Naaikwestie'

Ook Mats Bergman, burgerraadslid bij de PvdA, heeft geen goed woord over voor de stap van zijn voormalige partijgenoot. ,,Dit is zo’n naaikwestie. Dat doe je niet. Je zet toch voor vier jaar een handtekening onder een kandidatenlijst, maar dan alsnog vertrekken... Het is net alsof je van Feyenoord naar Ajax gaat, dat is wel een goede vergelijking ja.’’ Bergman vermoedt dat Jaliens bij Leefbaar Capelle wethouder wil worden.





Na het vertrek van Saritas en Jaliens heeft de PvdA nog maar twee zetels. ‘Grootmacht’ Leefbaar Capelle telt inmiddels 14 van de 33 zetels in de Capelse raad en heeft daarmee net niet de meerderheid. Jaliens begint op 1 januari bij zijn nieuwe partij. De eerste raadsvergadering is in februari.