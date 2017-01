Weer een tijdelijke trap als publiekstrekker in Rotterdam

De trap, ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau ZUS, gaat naar de bovenste verdieping van het culturele centrum. Vanaf donderdag opent daar een expositie over kraken, oftewel ‘de architectuur van toe-eigening’. ,,Gekraakte gebouwen kunnen van functie veranderen of zelfs worden gered van de sloop’’, aldus Ester Martens van Het Nieuwe Instituut. In de expo worden verschillende kraakpanden onder de loep genomen, waaronder het Poortgebouw in Rotterdam-Zuid.



De kraakexpo is alleen toegankelijk via de tijdelijke trap. ,,Het is afwachten hoe dat gaat, want het is behoorlijk hoog. Het idee is dat de bezoekers zich op deze wijze zelf toegang toe-eigenen tot het gebouw.’’



Het is ook een knipoog naar de grote steigertrap van afgelopen zomer op het Stationsplein, naar het dak van het Groot Handelsgebouw. Dat was met 368.611 bezoekers in vijf weken tijd een doorslaand succes. ,,Het zou heel mooi zijn als we zoveel bezoekers kunnen krijgen’’, grapt Martens. ,,Maar de capaciteit van deze trap is een stuk minder. In de praktijk kunnen er niet meer dan tien à twintig personen tegelijk naar boven.’’