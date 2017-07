Gevaarlijke zuurhoudende stof gelekt bij raffinaderij Shell Pernis

Verschillende hulpdiensten, waaronder de brandweer en de politie, zijn uitgerukt naar de raffinaderij in de Rotterdamse haven. Bij een van de fabrieken is een gevaarlijke stof gelekt, meldt Shell. Volgens de brandweer gaat het om een zuurhoudende stof, vrijgekomen bij de fluorwaterstoffabriek.



Met waterstralen wordt de gaswolk neergeslagen. In de omgeving wordt gemeten of het gas zich verspreidt. Vooralsnog zijn er geen gevaarlijke concentraties gemeten, zo meldt de brandweer. Er is sprake van een zeer lage concentratie.



Fluorwaterstof heeft een zure geur en is ook in kleine hoeveelheden gevaarlijk. De zuurhoudende stof zou zijn vrijgekomen bij het spoelen van de leidingen op het Shell-terrein. Het gaat om een mix waarin ook butaan en fluorwaterstof zit. De leiding wordt gedicht door personeel van Shell.



De Vondelingenweg is afgesloten voor het verkeer, net als de afrit Hoogvliet (A15) richting Shell. Ook het treinverkeer is stilgelegd. Het spoelen van de leidingen gebeurde vanwege de stillegging van de raffinaderij.