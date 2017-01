Weer ophef rondom betaald parkeren in Ommoord

Het voorstel om in de Kruidenbuurt in Ommoord - vlak bij NS-station Alexander en de A20 (Rotterdam-Gouda) - al dan niet betaald parkeren in te voeren, begint steeds meer weg te krijgen van een soap. De gebiedscommissie Prins Alexander en de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (verkeer, D66) zijn al maanden bezig met een besluit, dat tot grote onvrede van de omwonenden maar uitblijft. Het plan van de gebiedscommissie om op donderdag 19 januari een besloten informele bijeenkomst te houden, is bij de bewoners van de Kruidenbuurt helemaal verkeerd gevallen. ,,Een besloten vergadering? Dat is belachelijk'', zegt Ed van Duijn, bewoner van de Goudkruid en woordvoerder van de kopersvereniging in de wijk. ,,Blijkbaar durft de gebiedscommissie de confrontatie niet aan.''

De Ommoorder heeft sowieso weinig vertrouwen in het orgaan dat de opvolger is van de deelgemeente Prins Alexander. ,,Ze zeggen altijd dat ze de ogen en de oren van de wijk zijn, ik geloof daar niks van.''



Van Duijn heeft de indruk dat er al lang een besluit is genomen over het slepende dossier. ,,Vorig jaar lag er een brief klaar dat er toch betaald parkeren komt in de wijk of een deel daarvan. De communicatie is gewoon heel slecht. We hadden in november overleg met de wethouder, maar daarna hebben we niets meer gehoord.''