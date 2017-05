Het voorstel voor de zogenoemde The Bridge Challenge in 2020 sluit aan bij de wens van Rotterdam om de sporthoofdstad van Europa te worden. Ook wordt geaasd op de fietshoofdstad van Nederland in 2018.

Rotterdam had in 2010 de Grand Depart van de Tour de France, toen reed het peloton in een tijdrit over de Erasmus- en de Willemsbrug. De start van de eerste etappe was op de Zwaan. In 2015 had de Maasstad een Tour-passage, toen gingen de renners ook over de Erasmusbrug.