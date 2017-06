Weer steun rechter voor toezicht thuisonderwijs

Ook in de Rotterdamse gemeenteraad kreeg 'Koning Hugo' het verwijt dat hij veel te hard van stapel liep. Hij verweerde zich door te benadrukken dat regulier onderwijs aan kwaliteitseisen moet voldoen en inspectietoezicht vaste prik is. ,,Bij vrijstelling daarentegen geldt geen verplichting of waarborg.''



De Jonge kwam in actie nadat zijn ambtenaren een forse groei hadden vastgesteld van het thuisonderwijs: van 12 naar 39 kinderen in amper vijf jaar. Vooral het salafisme, een streng-islamitische geloofsstroming, was verantwoordelijk voor die toename. Mede door de strenge 'verantwoordingsaanpak' is het aantal thuisonderwijskinderen weer teruggelopen tot 26.



,,We hebben de eerste slag gewonnen, de tweede slag moet nu tot stand komen in de Tweede Kamer door aanpassing van de wetgeving'', zegt De Jonge. De ouders beraden zich nog op een eventueel beroep op de uitspraak.