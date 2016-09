Weer twee verpleeghuizen onder verscherpt toezicht

Zo was er medicatie waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken en lagen insulinepennen in een vrij toegankelijke koelkast. Verder bleken medewerkers niet goed geschoold voor het werk met deze groep bewoners. Ook waren dossiers niet op orde. De Lelie Zorggroep, waar de huizen onder vallen, krijgt acht maanden de tijd om de zorg op orde te krijgen in deze twee verpleeghuizen, maar ook elders in de organisatie.



De Lelie Zorggroep stond niet op de eerste zwarte lijst voor verpleeghuizen van de Inspectie. Humanitas en Laurens, met beide huizen in Rotterdam, stonden hier wel op. Humanitas kreeg in april een aanwijzing omdat de zorg in de verpleeghuizen veel te wensen over liet. Dat is een zwaardere maatregelen dan verscherpt toezicht. Bij Laurens staat de hele instelling onder verscherpt toezicht.



Financieel zwaar weer

De Lelie Zorggroep betreurt het dat 'de zorg op deze locaties op dit moment niet voldoet aan alle normen'. De zorggroep zit in financieel zwaar weer. Het afgelopen jaar eindigde de stichting elf miljoen in het rood. Bij een reorganisatie verdwijnen zestig banen, vooral bij de facilitaire dienst. Ook werd de tak voor christelijke geestelijke gezondheidszorg afgestoten. Ook twee bestuurders vertrokken.



Interim-bestuurder Henk Möhlmann moet nu orde op zaken stellen. Naast de financiële zorgen speelt volgens hem ook dat door de veranderingen bij verpleeghuizen bewoners meer zorg nodig hebben. ,,Door deze uitdagingen, die tegelijkertijd spelen, is het helaas onvoldoende gelukt om de kwaliteit van onze verpleeghuizen op het vereiste niveau te houden'', Zegt hij in een verklaring. Een herstelplan is 'inmiddels in uitvoering'.