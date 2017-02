Wel nieuwe hoogbouw, geen sloop

Bierstraat

Zo is ontwikkelaar SteBru eigenaar van twee panden op de hoek van de Bierstraat en de Scheepsmakershaven. Aanvankelijk had architect Sjoerd Berghuis van Klunder architecten een volledig nieuwbouwplan getekend, maar dat is van de baan. SteBru kijkt nu naar mogelijkheden voor nieuwbouw, bovenop het bestaande pand. Op dit moment is de ontwikkelaar nog bezig met een marktanalyse, laat Bart van Veenendaal van SteBru weten. ,,Het eerste ontwerp was een toren van 60 à 70 meter, vanwege de nieuwe randvoorwaarden van de gemeente verandert dit. Maar we krijgen het project sowieso rond hoor'', zegt hij zelfverzekerd. De bouw van een woontoren aan de Glashaven, eveneens van de hand van Sjoerd Berghuis, is al een stuk verder gevorderd. Op de locatie van een vijf verdiepingen tellend kantoorgebouw uit 1980 staan tussen de 100 en 140 woningen gepland. Een toren van tussen de 80 en 100 meter, inclusief woningen in een laagbouw-gedeelte. Het plan is ontwikkeld door pandeigenaar DHG (David Hart Group), dat op het punt staat het project door te verkopen aan een partij die het daadwerkelijk uitvoert. Ook hier heeft de gemeente bedongen het kantoorpand niet te slopen, zegt vastgoedadviseur Dirk de Boer van 1 Development. Een deel van de woningen komt nu in het oude kantoor, dat wel wordt 'gestript'. ,,We gaan er hoe dan ook een heel gaaf en transparant gebouw van maken, met loftachtige ruimtes.''

Toren

Het houdt niet op. Op een steenworp afstand, op de hoek van de Scheepsmakershaven en de Glashaven, komt mogelijk ook een toren. De Haagse projectontwikkelaar Sens Real Estate is daar bezig met een studie naar de mogelijkheden. In het hoekpand is Rotterdamse Barcode Architects gevestigd, dat het ontwerp maakte van woontoren The Muse aan de Wijnhaven. Het is dus niet verwonderlijk dat dit bureau, als mede-initiatiefnemers, ook deze woontoren zal tekenen. Over de hoogte van deze toren kan Abdel Salemi van Sens Real Estate nog niets zeggen. ,,We zijn nog in een pril stadium van het plan. We bekijken de transformatie van kantoor naar woningen. De vraag is hoe we ons in dit gebied kunnen onderscheiden. De locatie op de hoek, met vrij uitzicht op de Maas, is in elk geval heel mooi'', aldus Salemi.



Ook Sens is niet van plan het huidige pand te slopen. ,,Bij voorkeur behouden we wat er nu staat. Het is alleen de vraag of dat technisch mogelijk is.''