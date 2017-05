Na een jaartje proefdraaien werd De Wereld van Smaak in 2015 voor 1,4 miljoen euro verbouwd. Er verschenen onder andere professionele kookeilanden, een proefcafé en een tv-studio. Een tijdje werd er wekelijks voor RTL4 een culinair tv-programma opgenomen. Er stonden kookcursussen en workshops op het programma, en er was zelfs een kleine bioscoop. ,,We tonen films over eten. Zoals een leuke Italiaanse rolprent met een hoop spaghetti’’, zo luidde de aankondiging destijds.

Pindakaaswinkel

Markthal-directeur Marcel Kroes heeft later vandaag een gesprek met de mensen achter De Wereld van Smaak. ,,Als dit de waarheid is, zullen we kijken wat het plan B dan is. We zullen goed moeten praten met de partijen’’, legt hij uit. De onderneming was ‘een grote huurder’ en staat los van de units op de marktvloer. ,,Dit was bedoeld voor feesten en partijen, congressen, en dan heb je het over een andere markt dan waar de dagjesmensen en toeristen voor komen.’’