'Wereld zonder proefdier ver weg'

OnderzoekMinder dierproeven, dat is het doel. Het Erasmus MC experimenteert volop, maar een proefdiervrije wereld is nog ver weg, zegt Dr. Martje Fentener van Vlissingen.

Het Erasmus MC is met 33.429 dierproeven koploper in Nederland. Een paar cijfers: in 2015 werden 21 apen, 24.789 muizen, 6.428 vogels, 1.378 ratten, 150 fretten, 320 zebravissen en 213 varkens gebruikt. Het zijn er al minder dan enkele jaren geleden. Maar waar het RadboudUMC in Nijmegen onlangs zijn laatste proefapen met pensioen stuurde, kan het Rotterdamse academische ziekenhuis nog niet zonder.

Quote We gebruiken alleen apen als het écht niet anders kan. Dr. Martje Fentener van Vlissingen Al ligt het inzetten van deze apen zwaar op de maag, erkent Dr. Martje Fentener van Vlissingen, directeur van het Erasmus Dierexperimenteel Centrum. ,,Deze dieren zijn zo slim, zo verwant aan ons, hebben zo'n lange levensverwachting en een sociaal netwerk. Het is dan ook zeker niet vanzelfsprekend. We gebruiken alleen apen als het écht niet anders kan.''

En ja, volgens het academische ziekenhuis kan het soms niet anders. In het onderzoek naar gevaarlijke infectieziekten krijgen de apen een virus, dat hen ziek maakt en dodelijk kan zijn. Fentener van Vlissingen: ,,De apen zijn echt nodig voor onderzoek naar virussen die we niet kennen en voor dat naar de behandelingen voor bestaande virussen.''

Gevangenschap

Het wisselt hoeveel apen in gevangenschap leven. Bij de uitbraak van het SARS-virus in 2003, dat in de hele wereld levens eiste, waren er vele proeven met apen nodig om snel meer informatie te krijgen over het gevaarlijke virus. Viroloog Ab Osterhaus van het Erasmus MC speelde mede dankzij de proefapen een belangrijke rol in de ontdekking van het virus dat SARS veroorzaakt en het bestrijden van de uitbraak.

Het Erasmus MC weet dat er veel tegenstanders zijn van dierproeven. Dat veel mensen het niet kunnen verdragen dat dieren lijden. Het ziekenhuis wil graag open zijn over de dierproeven binnen zijn muren. En vertellen wat het doel is: de gezondheidszorg beter maken. Na een grootscheepse verbouwing van het dierproevencentrum wil Fentener van Vlissingen dat schoolklassen in de toekomst een kijkje kunnen nemen op de afdeling, om te zien wat er gebeurt.

,,Als mensen zaterdag op de markt lopen, krijgen ze een foto onder hun neus gedrukt van een arm dier. 'Vindt u dit ook niet zielig?', is de vraag. Ja, en dan zetten ze hun handtekening. Maar waar ze misschien niet aan denken, is dat diegene die ze kennen met kanker een behandeling krijgt die zeker is ontwikkeld met dierproeven.''

Faliekant tegen

Quote Vooral jonge, fitte mensen zijn tegen dierproeven. Maar zij zijn niet diegenen die vragen om nieuwe behandelingen. Dr. Martje Fentener van Vlissingen De directeur van het proefdiercentrum ziet vooral jonge mensen die faliekant tegen de proeven zijn. ,,Die zijn fit, hebben nergens klachten over, en hebben idealen om dieren en de natuur te beschermen. Die idealen hebben we nodig, om ons scherp te houden. Maar zij zijn niet diegenen die vragen om nieuwe behandelingen om beter te worden. Dat zijn juist oudere mensen en ook kinderen die als pechvogel geboren zijn en een ernstige ziekte hebben.''

Maar het doel is: Nederland proefdiervrij. Onlangs kreeg staatssecretaris Martijn van Dam (economische zaken) een advies hoe het aantal dierproeven sterk te verminderen. In 2025 moeten al tal van onderzoeken worden gedaan zónder te experimenteren op dieren maar met hulp van bijvoorbeeld een computermodel, een menselijke kunsthuid of orgaan gekweekt in een petrischaaltje.

De onderzoekers van het Erasmus MC proberen nieuwe technieken uit om minder dieren in te hoeven zetten. Ook wordt gepoogd te zorgen dat de dieren zo min mogelijk lijden, pijn hebben en stress voelen. De muizen hebben in hun hok schuilplekken, de varkens hebben verwarmde vloeren, speelgoed en veel contact met elkaar en met mensen. ,,Maar omdat we de varkens gebruiken voor hartonderzoek, opereren we ze wel. Iets wat een gewoon varken niet meemaakt. Daar moeten we eerlijk over zijn.''

En ondanks alle stappen vooruit, voorziet Fentener van Vlissingen dat er de komende tijd juist méér dieren worden gebruikt. Dit komt door de grote vooruitgang in het onderzoek naar stamcellen en door het ontdekken van enzymen die dna kunnen verbouwen.

Stamcellen