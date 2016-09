Wereldhavendagen 'heel blij met 380.000 bezoekers'

Van vrijdag tot en met zondag stonden tientallen activiteiten in en om de haven gepland. Daarbij was de Aeolus, een werkschip met poten dat wordt ingezet bij het transport en het plaatsen van windmolens op zee, de grote publiekstrekker. Bruijnincx: ,,Er was overal actie en er waren overal blije mensen. Het was een erg bijzondere ervaring voor de mensen die de haven zijn ingegaan.''



,,We zijn trots op de volle kades en al het mooie spektakel op het water.'' Zaterdag was de drukste dag met circa 150.000 belangstellenden overdag en nog eens 40.000 's avonds voor een vuurwerkshow. Zondag kwamen er ruim 120.000 man en vrijdag waren er al zo'n 60.000 'gewone' bezoekers en 6000 studenten en scholieren naar de Wereldhavendagen gekomen.



Ondanks de regen en de harde wind was het zondag nog redelijk druk rond het evenemententerrein en reageerden kinderen enthousiast op de laagvliegende helikopters.



Jubileumeditie

Volgend jaar wordt het met de veertigste editie een jubileumeditie. De voorbereidingen daarvoor beginnen volgende week alweer. ,,Dat is extra bijzonder'', zegt Bruijnincx. ,,Het wordt een mooi jubileumjaar. We gaan er iets bijzonders van maken, mensen moeten maar komen kijken!''