Wereldmuseum in Rotterdam gered van ondergang

Dat heeft wethouder Pex Langenberg (cultuur, D66) vandaag bekendgemaakt bij de presentatie van het Cultuurplan 2017-2020. Het NMvW ontstond twee jaar geleden na een fusie van drie volkenkundige rijksmusea in Nederland: het Tropenmuseum in Amsterdam, het Museum Volkenkunde in Leiden en het Afrika Museum in Berg en Dal. Bij dat samenwerkingsverband sluit het Wereldmuseum zich nu aan, al behoudt de instelling naar eigen zeggen 'een zelfstandig en een Rotterdams karakter'.



Met de keuze om het Wereldmuseum nieuw leven in te blazen, wijkt het college fors af van het advies dat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) dit voorjaar gaf. Dat stelde voor om de subsidie van het noodlijdende museum terug te schroeven van 4,35 miljoen euro naar 'slechts' 450.000 euro per jaar. Hierdoor zou de collectie niet meer toegankelijk zijn geweest voor het publiek. Langenberg noemt dit scenario 'onwenselijk'.



Financiële afgrond

Het Wereldmuseum bleek vorig voorjaar aan de rand van de financiële afgrond te staan, nadat de directie zich jarenlang schuldig had gemaakt aan wanbeleid. Zo werd onzorgvuldig omgesprongen met de kunstcollectie, die voor 80 procent eigendom is van de gemeente. Bovendien faalde het toezicht, zowel intern als extern.



Onder leiding van interim-directeur Jan Willem Sieburgh is afgelopen jaar schoon schip gemaakt. ,,Het negatieve oordeel van de RRKC over het Wereldmuseum was grotendeels gebaseerd op de stand van zaken in februari van dit jaar'', zegt de woordvoerder van Langenberg.



Het museum heeft volgens het stadsbestuur inmiddels 'forse stappen in de juiste richting gezet' en is levensvatbaar als gebruik wordt gemaakt van de expertise van het NMvW. Met de keuze voor deze landelijke 'paraplu-constructie' is het scenario van een fusie met twee andere Rotterdamse musea (Museum Rotterdam en het Maritiem Museum) definitief van de baan. Cultuurminister Jet Bussemaker (PvdA) ondersteunt de vandaag gepresenteerde samenwerking met een eenmalige bijdrage van een half miljoen euro.



Essentieel

Behalve het Wereldmuseum ontziet het college ook het Luxor Theater en het Hofplein Theater. In het advies van de RRKC werden beide instellingen fors gekort. Het Luxor is volgens Langenberg echter 'een essentieel onderdeel in het culturele aanbod van Rotterdam' en behoudt daarom de subsidie van 2,5 miljoen euro per jaar. Hofplein krijgt bijna 1,3 miljoen euro, ondanks kritiek van de RRKC op de bedrijfsvoering van het jeugdtheater.



Rotterdam steekt tot en met 2020 jaarlijks 75,9 miljoen euro in de culturele sector. Van de 118 aanvragen zijn 83 aanvragen positief beoordeeld. Bij zes instellingen is het bedrag naar boven bijgesteld in vergelijking met het RRKC-advies, zeventien organisaties krijgen minder dan voorzien. Voor die laatste groep geldt dat ze tenminste hetzelfde bedrag toegekend krijgen als in het huidige cultuurplan, aldus Langenberg.



,,We zijn zeer zorgvuldig te werk gegaan bij dit Cultuurplan en hebben een aantal moeilijke afwegingen moeten maken'', stelt Langenberg. ,,Daarbij zijn we waar noodzakelijk afgeweken van het gedegen advies van de RRKC. Maar we hebben ook goed geluisterd. Daarom hebben we binnen de cultuurbegroting 4,3 miljoen extra vrijgemaakt voor het Cultuurplan 2017-2020.'' Het extra geld is mogelijk gemaakt door een aangenomen cultuurmotie van D66'er Jos Verveen, een partijgenoot van Langenberg.