Wereldvreemd

Zij schaterlacht. Het komt haar bekend voor. ,,Dat naïeve en wereldvreemde heb ik ook. Dat is echt omdat we zijn opgegroeid in Rozenburg. 'Ver' van de buitenwereld.''

,,Echt hè, mijn leven is een aaneenschakeling van sociale onhandigheden. Heb ik je weleens verteld over die blunder met mijn hoofdredacteur?''

'Helemaal traumatisch was die keer toen ik live voor RTL Nieuws moest praten over het pausbezoek aan Turkije. Op mijn dooie akkertje vertrok ik met de taxi richting de straalwagen. Dat de straten vanwege het bezoek tot in de verre omgeving waren afgesloten, kwam niet in me op. Als een kip zonder kop rende ik panisch door de straten van Ankara. Verdwaald. Hilversum ontplofte: ,,Weet je hoeveel ons dit gaat kosten?!''