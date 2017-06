‘Werkbonus is een farce’

Een extraatje van 50 euro voor de ‘working poor’? Marij de Ronde bekommert zich dagelijks om mensen die nauwelijks kunnen rondkomen. Ze heeft zelfs een supermarkt opgericht waar mensen gratis kunnen winkelen. Maar het presentje van Leefbaar Rotterdam, de ‘werkbonus’, ziet zij totaal niet zitten.

,,50 euro is toch helemaal niets? Dit is nog niet eens een druppel op een gloeiende plaat! Het enige wat helpt is een hoger minimumloon.’’

Quote Als ik het krijg, stuur ik het terug Marij de Ronde Sterker, De Ronde heeft waarschijnlijk zelf recht op de bijlage. ,,Ik hoef niet hoor, als ik het krijg, stuur ik het terug. Weer zo’n plannetje van Leefbaar: eerst mensen met een uitkering verplicht in de kassen laten werken, en nu dit. Natuurlijk vlak voor de verkiezingen.’’

40.000 Rotterdammers

Maar Leefbaar Rotterdam, de grootste coalitiepartij van Rotterdam, is bloedserieus. Zo’n 40.000 Rotterdammers krijgen een presentje van 50 euro van het stadsbestuur.

De bonus is bedoeld voor mensen met een baan die tussen de 100 en de 130 procent van het minimumloon verdienen.

Hiermee wil Leefbaar Rotterdam het verschil tussen een uitkering en de laagste salarissen vergroten. Want, zo zegt Leefbaar, het zijn de werkenden die de uitkeringen betalen. ,,Werken moet meer beloond worden’’, zegt raadslid Ingeborg Hoogveld.

Verkiezingsstunt

Oppositiepartijen klagen dat het gaat om een ordinaire verkiezingsstunt, maar coalitiegenoten D66 en CDA steunen het initiatief. De bonus kost de gemeente 2,3 miljoen euro.

Dat veel mensen in Rotterdam kampen met geldproblemen, weet De Ronde als geen ander. Zij runt de Swing Market, een ‘sociaal warenhuis’ voor mensen die niet bij de voedselbank terecht kunnen - of niet willen.

Vorig jaar opende de eerste vestiging in de Keizerswaard in IJsselmonde, dit jaar is er eentje bijgekomen aan de Jonker Fransstraat. De goedkope supermarkt is voor iedereen toegankelijk, maar een geselecteerde groep mag er gratis winkelen. Inmiddels zijn er honderden Rotterdammers lid.

,,Dat zijn ook mensen met een baan. Vergis je niet: ook met een hoog inkomen kun je in de financiële problemen komen. Je verliest je baan, je vent gaat er met een jonge vrouw vandoor... Voor je het weet, zit je in de ellende.’’

Armoedeval

Als het gaat om de ‘armoedeval’, heeft Leefbaar een punt, zegt De Ronde. Het komt voor dat mensen er financieel op achteruit gaan zodra ze een baan hebben. Ze geeft mensen daarom soms zelfs het advies om niet te gaan werken, maar gewoon te genieten van een uitkering, erkent ze.

De Ronde: ,,Of zou je aan de slag gaan voor 20 euro extra in de week? Dan ben je toch niet goed bij je hoofd?’’

Neem een alleenstaande moeder met, pak ’m beet vier kinderen. Ze rekent het eventjes uit: ,,Een uitkering van 1.180 euro, plus huurtoeslag van 350 euro, plus 80 euro zorgbudget, plus 500 euro kindgebonden budget... Dat ga je niet opgeven als je met een minimumloon iets meer dan 1.000 euro netto gaat verdienen, hoor.’’

Volgens het Nibud, het instituut voor budgetvoorlichting, heeft een volwassene (met een kind) recht op een uitkering van in totaal 1.502 euro - netto. Het minimumloon daarentegen, voor een volwassene ouder van 22 jaar, bedraagt dit jaar 1.565 euro bruto (zonder toeslagen). Het extraatje van Leefbaar zou dus gelden voor alle werkenden die een brutosalaris tussen 1.565 en 2.034 euro ontvangen.