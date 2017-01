'Werkloze Midden- en Oost- Europese migrant moet naar huis'

,,Een arbeidsmigrant met een uitkering, is per definitie geen arbeidsmigrant'', stelde Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf gisteren in de raadscommissie bij de bespreking van de Monitor EU-arbeidsmigratie. ,,Er moet meer werk worden gemaakt van hun terugkeer.'' Daarbij denkt Hoogwerf bijvoorbeeld aan het voeren van een gesprek over de mogelijkheden van terugkeer bij het aanvragen van een uitkering.



,,In Rotterdam werken we hard aan het beperken van de instroom en de uitstroom in de bijstand. Als iemand een uitkering aanvraagt is dat een indicatie dat hij of zij geen of weinig toekomstperspectief op een baan hier heeft. Terugkeer is dan beter'', vindt Hoogwerf ,,En die optie kan beter meteen besproken worden dan na een aantal jaren bijstand.''



Kritiek

Vanuit andere fracties kwam kritiek op dit voorstel. Onder meer de PvdA en VVD benadrukten dat ook arbeidsmigranten recht hebben op een uitkering. Volgens wethouder Ronald Schneider (integratie, Leefbaar) is het aantal Europeanen uit Midden-en Oost Europa in Rotterdam met een uitkering relatief beperkt. ,,Het aantal is lager dan gemiddeld in Rotterdam.''



Om ongewenste 'uitkeringstoerisme' te voorkomen is eerder een arrest aangenomen dat arbeidsmigranten pas na een jaar arbeid recht hebben om maximaal zes maanden uitkering.



Vrijwillig

,,Terugkeer van mensen met een uitkering gebeurt vrijwillig'', zei Schneider. Dat loopt nu vooral via de stichting Barka (een Poolse stichting die Oost-Europeanen helpt bij hun terugkeer, red.) In 2015 keerden 115 Midden-en Oost-Europeanen via hen terug naar het land van herkomst.



Daar neemt Hoogwerf echter geen genoegen mee. Zij stelt binnenkort schriftelijke vragen over het stimuleren van de terugkeer onder arbeidsmigranten met een uitkering. ,,Er zitten ruim 38.000 Rotterdammers in de bijstand. Dat is al te veel. Het is beter dat deze mensen teruggaan naar het land van herkomst.''