Werklozen gaan tóch aan de slag in de kassen

,,Een succes'', meent wethouder Maarten Struijvenberg (werkgelegenheid, Leefbaar Rotterdam). Het project was een idee van zijn voorganger Marco Florijn. De PvdA'er oogstte tijdens zijn wethouderschap veel kritiek toen bleek dat werklozen helemaal niet in de tuinbouw wilden werken. ,,Het idee deugt: veel Rotterdammers zitten zonder baan, terwijl in de tuinbouw een tekort aan arbeidskrachten is. Het probleem was alleen de uitvoering.''



In de oude situatie werden bussen vol werklozen naar het Westland gereden. De meesten haakten al snel af, bijvoorbeeld omdat ze het werk te zwaar vonden, of niet wisten hoe ze op hun werk moesten komen.

Dat gaat nu anders.



De sociale dienst zoekt eerst in de kaartenbak naar potentiële matches. Die worden doorgestuurd naar een uitzendbureau, dat de juiste werkgever zoekt bij de juiste sollicitant. Struijvenberg: ,,Je kunt wel iemand met fysieke beperkingen uitnodigen, maar dan weet je dat het geen succes wordt.''



Ongeschikt

Destijds liet de gemeente meer werklozen in het Westland solliciteren dan het aantal van 130 dat een baan vond, namelijk 196. Dat betekent dus dat 66 mensen, ofwel dik 30 procent, toch ongeschikt bleek voor het werk. De cijfers komen redelijk overeen met de uitval onder 'normale' uitzendkrachten. Ook die blijken na een proefperiode dikwijls ongeschikt voor de baan waarvoor ze zijn aangenomen.



Veldwerk Uitzendbureau is een van de uitzendbureaus die namens de gemeente werklozen bij tuinbouwbedrijven detacheren. Directeur Boris de Veld schrijft het succes toe aan het feit dat werknemers en werkgevers worden 'ontzorgd'. ,,Wij regelen het vervoer naar de kassen en nemen tuinders het papierwerk uit handen. Een bijstandsgerechtigde in dienst nemen brengt een hoop administratie met zich mee. Daar zitten tuinders niet op te wachten.''



Struijvenberg erkent dat het overredingskracht kostte om tuinders weer enthousiast te krijgen. ,,Eerst dachten ze: daar heb je Rotterdam weer. Maar Nederlandse arbeidskrachten hebben een hoop voordelen. Bijvoorbeeld dat ze de taal spreken. En het gaat om mensen die hier wonen en dus voor lange tijd beschikbaar zijn.''