Werklozen zijn blij weer aan de slag te zijn

Uitvoering

Het klinkt simpel, maar waarom kwam zo'n kassenproject onder het vorige stadsbestuur dan maar niet van de grond? ,,Simpelweg omdat ze het beter dachten te weten'', meent De Veld. ,,We huren een bus, laden die vol met werklozen en zetten ze af in het Westland. Zo werkt het natuurlijk niet.''



De Veld, die al twintig jaar tuinbouwkrachten uitzendt, trok zich het lot van de ploeterende gemeente aan. ,,Het idee deugde, maar de uitvoering niet. Wij zenden jaarlijks honderden krachten uit, dus waarom zouden we deze groep er niet bij doen? Wij zorgen voor het vervoer naar de locatie en nemen de opdrachtgever werk uit handen.''



Doorstart

Het Rotterdamse stadsbestuur, dat inmiddels was vervangen, had wel oren naar een doorstart van het project. Aan de kant van de gemeente veranderde ook wat: een matchmaker. Iemand die werklozen koppelt aan banen en de kaartenbak nauwkeuriger screent. Of, zoals wethouder Maarten Struijvenberg (werkgelegenheid, Leefbaar Rotterdam) het zegt: ,,Je kan wel iemand met fysieke beperkingen doorsturen, maar dan weet je dat het geen succes wordt.''



Het enige probleem was nog de werkgevers in de tuinbouw te overtuigen een werkloze in dienst te nemen. In de branche bestonden nogal wat bedenkingen, helemaal na de ervaringen met de bussen naar het Westland. Danny Fiere van Bunnik Plants stelt dat het besluit om mee te doen ook niet zomaar was genomen. ,,Alleen hier al moeten wekelijks 700.000 planten de kas verlaten. Je kunt je dan geen ongemotiveerd personeel veroorloven.'' De reden om toch in te stappen, was een maatschappelijke: ,,We kunnen met zijn allen wel zeggen dat die werklozen aan de slag moeten, maar dan moeten we ze wel de mogelijkheid bieden.''



De via Veldwerk aangedragen werklozen moeten zich al vanaf dag één schikken naar het arbeidsethos: dezelfde begintijden, dezelfde lunchtijden en dezelfde productiequota. ,,Toegegeven, dat gaat nog niet altijd goed'', bekent De Veld. ,,Zo'n 50 procent blijkt toch niet geschikt voor het werk. De andere 50 procent wel. Ze komen bij ons op de loonlijst of vinden bij een ander bedrijf werk. Precies zoals de gemeente dat wil.''