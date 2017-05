Werkschip Pioneering Spirit klaart recordklus

De platforms van het Brentveld, een van de grootste olievelden in het Engelse deel van de Noordzee, zijn omvangrijk. Ze staan op 140 meter hoger poten in het water en zijn even groot als de Eiffeltoren. De Brent Delta is al per december 2011 uit productie gehaald, na 34 jaar in gebruik te zijn geweest. Met het opruimen van het hele veld is naar sachatting 27 miljard euro gemoeid.



De Pioneering Spirit - 382 meter lang, 124 meter breed en een oppervlakte van zes voetbalvelden - heeft een hefconstructie die sterk genoeg is om zes Eiffeltorens van hun plek te tillen. De bouwkosten van 2,6 miljard euro overtreffen die van de Tweede Maasvlakte, waar het schip ligt als het niet aan het werk is.