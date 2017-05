Werkstraf voor dodelijke testrit met nieuwe auto

Het drama voltrok zich vorig jaar mei op de Galileistraat bij de Merwehaven in Nieuw Mathenesse. C. wilde zijn net gekochte BMW eventjes testen, trapte bij een inhaalmanoeuvre flink het gaspedaal in maar verloor de macht over het stuur.



De auto pakte een betonnen obstakel langs de weg en werd, mede door de veel te hoge snelheid, gelanceerd. De BMW schoot door de berm, ramde een lantaarnpaal en klapte op een hek. Door de klap kwam een spijl los. Die schoot door de voorruit van de auto en trof het slachtoffer op de bijrijderstoel. De auto vloog ook nog eens over de kop en belandde ondersteboven in het gras naast de weg.