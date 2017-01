Wethouder bemiddelt in Markthal vanwege leegstand en onvrede

Op initiatief van wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar, economie, foto) zijn er inmiddels diverse gesprekken gevoerd met de betrokken partijen, stelt hij in een brief aan de gemeenteraad. ,,Om een beeld te krijgen van de problematiek en om te bemiddelen.’’ Helder is volgens hem dat de situatie ingewikkeld is. ,,Zowel de meningsverschillen als de belangen die spelen zijn divers. Het gaat om servicekosten, klimaat, leegstand, dreigende faillissementen en het concept van de Markthal zelf.’’

Klandizie

Samenwerking

Hij meldt dat Klépierre na ‘diverse personele wisselingen’ weer een vast team in de markthal heeft dat in gesprek gaat met de ondernemers. Nauwe samenwerking met de gemeente wordt bovendien op prijs gesteld. Zijn conclusie is dat de partijen een ‘constructieve houding’ hebben om de problemen in de Markthal op te lossen.



,,Het is echter noodzakelijk om een vinger aan de pols te houden’’, meldt het schrijven. ,,De komende tijd zal ik de ontwikkelingen in de Markthal blijven volgen en zo nodig daarover met de betrokkenen in gesprek treden.’’



Dat de stad zich met deze ‘privaatrechtelijke kwestie’ bemoeit is logisch, vindt Struijvenberg. ,,Vanwege het belang van een goed functionerende Markthal als icoon van de stad.’’



De commissie economie debatteert volgende week over de sores in de Markthal. Al eerder toonden raadsleden zich uitermate bezorgd over de gang van zaken. Bij Klépierre was niemand bereikbaar voor commentaar.