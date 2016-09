Wethouder hoeft toch niet weg om liefdesrelatie met ambtenaar

Vorige week woensdag meldde de gemeente nog in een persbericht dat er een vertrouwensbreuk was ontstaan tussen Van Noort en de drie andere wethouders. Volgens de drie wethouders, en de burgemeester, heeft Van Noort zijn realtie pas opgebiecht na een confrontatie. Hierop schreef Van Noort zelf een brief naar de gemeenteraad, waarin hij meldde het wel degelijk zelf te hebben gemeld.



Streep

Vandaag meldt de gemeente in een kort persbericht dat een streep is gezet onder de kwestie. ,,De fractievoorzitters van de coalitiepartijen (EVB, VVD, D66) hebben na gesprekken geconstateerd dat er tussen de drie coalitiepartijen voldoende inhoudelijke basis is om de samenwerking voort te zetten.''



Van Noort (42) werd een jaar geleden benoemd tot wethouder in Barendrecht, als opvolger van de vertrokken Jeroen Gebben. Daarvoor was hij gemeenteraadslid in Lansingerland. Sinds enige tijd is hij gescheiden. In juli verhuisde hij met zijn drie kinderen naar Barendrecht.