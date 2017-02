Wethouder past plannen Hoekse Lijn aan, omwonenden alsnog in verzet

Het is voor Hoekenezen al jaren hét grote bezwaar tegen de komst van de Hoekse Lijn: de kruising op de Strandweg. In de huidige plannen liggen de weg en het spoor op dezelfde hoogte. Het kruispunt is nodig omdat het eindstation wordt verlegd van Hoek van Holland Strand naar een nieuw station aan de rand van het plein Badweg. Automobilisten zullen achter spoorbomen moeten wachten op de passerende metro's. Volgens omwonenden een slecht plan. Zij vinden het gevaarlijk en een garantie voor files op drukke stranddagen. De oplossing is volgens hen een ongelijkvloerse kruising. Maar verkeerswethouder Pex Langenberg (D66) vindt dat te duur. Hij heeft laten uitrekenen dat de aanpassing 19,1 miljoen euro kost. De afgelopen maanden heeft Langenberg wel het een en ander aangepast aan de plannen. Meest opvallend is het terugschroeven van de rijsnelheid van de metro van 80 naar 50 kilometer per uur 'op momenten dat de dienstregeling daar ruimte voor biedt'. Dit moet de veiligheid op de kruising verbeteren. Een structurele snelheidsverlaging is niet mogelijk, dat zou een 'robuuste' dienstregeling in de weg staan.

Vignet

Verder komt de gemeente met een plan om het verkeer op drukke stranddagen 'dwingend te sturen' om filevorming te beperken. Borden moet daarbij helpen. Mogelijk krijgen Hoekenezen en gebruikers van de Stena Line een vignet zodat verkeersregelaars hen sneller kunnen doorlaten. Ze hoeven dan niet in de rij te staan als toeristen naar het strand trekken.



Voor de bezwaarmakers is dit echter niet genoeg. Zij willen per se een ongelijkvloerse kruising. De gebiedscommissie steunt dit idee en zal de wethouder vanavond voorstellen om goedkoop geld te lenen zodat de kruising alsnog gebouwd kan worden.



Met goedkoop lenen doelt zij op de 2,5 miljard euro die de Europese Investeringsbank (EIB) jaarlijks op de plank heeft liggen voor Nederlandse projecten. De bank leent geld voor een lage rente. Dit heeft de RET al bewogen 120 miljoen euro te lenen voor de aanschaf van 22 nieuwe metrotoestellen. Het gros van deze toestellen zal over de Hoekse Lijn gaan rijden.



De gebiedscommissie wil vandaag aan de wethouder vragen of hij 'deze vorm van financiering in zijn zoektocht naar financiële middelen serieus heeft overwogen'. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om te beslissen over het geld en daarmee het lot van de kruising.



De spoorverlenging in Hoek van Holland zal in april dit jaar beginnen en ongeveer een jaar duren. Op 1 april stopt de NS met treinen over het spoor, de RET neemt het dan het over. Eerst met bussen, daarna met metro's.