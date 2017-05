Wethouder Ronald Schneider is aangeschoten wild

Het was een regelrecht zootje op de werkvloer, maar de wethouder wist van toeten noch blazen. ,,Hij heeft drie jaar lang niet geweten hoe de vork in de steel zat bij de afdeling vastgoed. Tot tweemaal toe is de gemeenteraad bovendien onjuist geïnformeerd. Hoe erg wil je het hebben?''



Zijn politieke oordeel velt SP'er Leo de Kleijn pas eind volgende maand tijdens het raadsdebat over de miljoenenfraude bij Waterfront. Maar in de woorden van het gelouterde lid van de mini-enquêtecommissie klonk de onheilstijding gisteren al door, in niet mis te verstane bewoordingen: de dagen van wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling, Leefbaar Rotterdam) zijn geteld.



Zelfs gematigde krachten op het stadhuis, zoals de bedachtzame Setkin Sies (ChristenUnie/SGP), hebben hun geduld verloren. ,,Ik vraag me oprecht af of de heer Schneider nog wel de juiste man op de juiste plaats is.'' Dat de wethouder een van zijn topambtenaren een dolk in de rug stak, hebben zijn ondergeschikten hem hoogst kwalijk genomen.



Schneider is aangeschoten wild en in het stadhuis hing gisteren dan ook, meer dan ooit tevoren, de 'geur van wilde beesten'. Dat is politieke codetaal voor: de temperatuur loopt op, het ongeduld neemt toe, het moment van de afrekening is aanstaande.