Wethouder uit Zuidplas neemt ontslag om bij gezin te zijn

Muller (SP) nam sinds mei 2014 deel uit van het college. In zijn portefeuille had hij onder meer jeugdzorg, beheer openbare ruimte en verkeer. ,,Ik ben dankbaar dat ik wethouder van Zuidplas mocht zijn en kon werken met geweldige mensen. Echter, mijn privéomstandigheden en het feit dat ik me als gevoelsmens niet altijd kon vinden in de politieke rol die mij was toebedeeld, hebben mij doen besluiten om de rest van de collegeperiode niet verder uit te dienen'', staat in een persverklaring.