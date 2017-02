Wie helpt Carlyne voor Koningsdag aan een suikerspinmachine?

,,Met Koningsdag gaan papa en ik zoveel mogelijk geld ophalen voor de KanjerKetting'', zegt Carlyne in een filmpje op Facebook. Stichting KanjerKetting helpt kinderen met kanker door ze tijdens hun behandeling kleurige kalen te schenken als steun en beloning. ,,Niet meer met blik gooien, maar door suikerspinnen en polsbandjes te verkopen.''

Sinds 2013 staan de twee op Koningsdag op de vrijmarkt in Vlaardingen. ,,Mijn broer rijdt voor Stichting Opkikker. Ik ben een aantal keer met hem mee geweest en ik kwam op die manier in contact met kinderen die een ketting droegen'', zegt Van der Valk. ,,Voor iedere gebeurtenis kregen ze een kraal waarmee ze hun ziektegeschiedenis in kaart konden brengen, bijvoorbeeld hoe vaak ze hun haar hadden verloren.''

Van der Valk: ,,Dat vond ik zo'n mooi doel dat we besloten daarvoor geld in te zamelen.'' Dat deden ze door bezoekers van de vrijmarkt op Koningsdag te laten blik gooien. Maar na vier jaar wilden vader en dochter nu wel eens wat anders. ,,Toen stelde Carlyne voor: kunnen we geen suikerspinnen gaan verkopen? Ze is namelijk een echte fan van suikerspinnen en heeft van haar oma een eigen machine gekregen, een huis-tuin-en-keukendingetje.''

Facebook

Daarmee op Koningsdag in Vlaardingen staan, gaat niet werken en dus zijn vader en dochter op zoek gegaan naar professioneel materiaal. Dat bleek niet zo makkelijk, omdat veel machines al zijn verhuurd. Dus schakelde Van der Valk de hulp in van Facebook. ,,Het is bizar hoeveel mensen al contact met me hebben opgenomen. We kregen een cursus suikerspin maken en ook de ingrediënten hebben we al: suiker en stokjes. We staan zelfs in een 'suikerspinhuisje' als we ons snoepgoed verkopen.''