Wie vaart de juiste koers?

Ook de Rotterdamse hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans, groot criticaster van de aardoliebedrijven, is door de havenautoriteit in de arm genomen om Rotterdam klaar te stomen voor een toekomst die minder om overslagcijfers draait en meer om milieu, ict en werkgelegenheid. Binnen enkele maanden al moet de beslissing vallen over de bouw van een Waste-2-Chemicals-fabriek, die uit plastic afval grondstoffen voor de chemische industrie maakt. Het Havenbedrijf wil er zelf tientallen miljoenen euro's in investeren.



Met het aanjagen van dit soort veelbelovende ondernemingen onderscheidt Rotterdam zich van andere havens, vindt Bart Kuipers. ,,Vroeger telden alleen grote bedrijven als brandstofconcern Shell en containerbedrijf ECT. Nu heeft het Havenbedrijf ook oog voor de kleintjes die in de toekomst belangrijk kunnen worden. Begeleidingsprogramma's als PortXL en de ruimte die het Havenbedrijf biedt aan veelbelovende ondernemers bij RDM en in het Merwe-Vierhavensgebied, daarmee investeert het echt in de toekomst.''



Experimenteren

Je weet het nooit, maar zo is de kans in ieder geval het grootst dat Rotterdam 'de nieuwe Shell' binnenhaalt, beaamt havendeskundige Olaf Merk van de invloedrijke Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ,,Experimenteren, duizend bloemen laten bloeien. Dat lijkt me de juiste aanpak om in te spelen om veranderende omstandigheden.''



In Antwerpen zijn ze nog niet zo bezig met de groene toekomst als Rotterdam, maar hoogleraar Eddy Van de Voorde waarschuwt de Antwerpse opmars weg te zetten als een tijdelijke oprisping van de oude industrie. ,,Wees maar zeker dat die industrie evolueert. Oude industrie vervelt, ook in Antwerpen, tot nieuwe industrie.''