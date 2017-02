Wielerclub De Pedaalridders dakloos: ‘Buiten roesten de fietsen’

De enige wielerclub uit Lansingerland moet snel uit haar clubgebouw vertrekken. De gemeente verkocht de Bleiswijkse accommodatie. In april moeten De Pedaalridders eruit zijn. ,,We zitten met onze handen in het haar.’’

Quote Bij RWC Ahoy draait het om prestatie, bij ons om plezier. En dan haal je het wielrennen weg uit Lansingerland Suzanne Houweling Twee leden van de wielervereniging zijn al begonnen met het opruimen van het clubgebouw aan de Jan van der Heydenstraat in Bleiswijk. Het onderkomen van de 1.200 leden moet binnen anderhalve maand leeg opgeleverd worden. De Pedaalridders huren de oude brandweerkazerne van de gemeente. Een paar maanden geleden werd de club op de hoogte gesteld van de verkoop.

Overstuur is een groot woord, maar Jacques Thoens, interim-voorzitter van De Pedaalridders is niet blij. ,,De gebruikersovereenkomst is per 1 april opgezegd. De consequentie is dat wij op dat moment op straat staan en de gemeente zich niet verantwoordelijk voelt om vervangende ruimte te helpen zoeken. Wij zijn druk bezig om die ruimte wel te vinden, maar hebben hier tot op heden geen oplossing voor gevonden.’’

In gesprek

Het wrange aan de verkoop van hun onderkomen is dat Lansingerland in september de start- en finishplaats is van de Ride for the Roses, een landelijk bekende fietstocht in de strijd tegen kanker. Duizenden deelnemers vertrekken en arriveren op 3 september nota bene in Bleiswijk. ,,Wij willen met heel de vereniging meerijden. Wat steekt is dat de focus binnen de gemeente ligt op de verheerlijking van dat evenement en er weinig aandacht naar de eigen vereniging gaat’’, zegt Houweling.

Volgens sportwethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) heeft de vereniging een belangrijke positie in Lansingerland. ,,Eén van de redenen dat deze meer dan tien jaar via een antikraakorganisatie gemeentelijke panden mag gebruiken tegen een zeer laag tarief. De Pedaalridders wisten dat hun huisvestingssituatie tijdelijk was. We zijn en blijven met de vereniging in gesprek voor een oplossing.’’