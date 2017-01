Ik schudde mijn hoofd. 'Nee pap, ik denk niet dat een blauwe jurk en een flesje ingestraald water iets doen tegen een ziekte die jouw botten zo poreus heeft gemaakt dat er iets breekt als je je omdraait.' Ik ben niet zo'n believer in alternatieve geneeskunde. Elke kwakzalver mag van mij meteen rechtsomkeert, en dan zijn kwakkie en zalfie meenemen alsjeblieft. Dat er nu mensen zijn die marihuana tegen kanker gebruiken; ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. Een joint stop je in je mond, niet in je kont. Ook niet als zetpil. Totdat er een man met twee hersentumoren bij de oncoloog kwam. En die zijn ogen niet kon geloven, want een van de tumoren was zomaar uiteen gevallen. En dat was door alleen de bestralingen en chemo's van de Daniel de Hoed nog nooit gebeurd. De man durfde niet te zeggen dat hij wiet kocht en daar hele sterke olie van maakte.

Zetpillen

Een andere man die een jaar of vijf geleden al hoorde dat het een kwestie van maanden zou zijn, in plaats van jaren. Die maakt zijn eigen zetpillen van de hennepplant. Goed geconcentreerd spul waardoor niet alleen zijn pijnklachten verminderen, maar ook het aantal tumoren. Ook hij is er maar niet over begonnen met zijn arts. Je wilt niet dat de dokter je gaat zien als een goedgelovige marihuanajunk die in zijn wanhoop nog in Jomanda zou geloven.



Maar als het nu wel zo is, dat marihuana een geneeskrachtig kruid is? Dan is een wietplantage ineens een zegen voor de mensheid in plaats van strafbaar. Dan is je coffeeshop ook je apotheek. En is de bijwerking van dit medicijn hoogstens dat je er lekker stoned van wordt.



Geeft niet, dat is ook kwaliteit van leven. Of heb ik nu toch te veel ingestraald water gedronken.