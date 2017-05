Wijkagent waarschuwt ijsverkopers: 'doe het niet!'

Ook handhavers van de gemeente Rotterdam controleren hierop. Vorig jaar kregen zo’n vijftien verkopers een proces-verbaal. De boetes kunnen in de honderden euro’s lopen en alles kan in beslag worden genomen. Schaafijs, dat vooral geliefd is onder Surinamers, en andere lekkernijen kunnen worden ingenomen.



Waarom Groeneveldt zo streng handhaaft? ,,Het is in de zomer ontzettend druk in het Kralingse Bos, maar we willen nog enigszins de rust bewaren. Het is een stuk natuurgebied waar we zuinig op zijn. Als iedereen hier van alles mag komen verkopen, wordt het een chaos en een troep. Dat moeten we niet willen.”



Daarnaast benadeelt het de gevestigde horecaondernemers in en om het park, zegt hij. Die hebben er last van als zonnende bezoekers hun ijsje krijgen aangereikt. Opstaan en een ijsje halen bij de betreffende gelegenheid is dan niet meer nodig.