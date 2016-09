Wijkraad IJsselmonde raakt bevoegdheden kwijt

Dat heeft het Rotterdamse stadsbestuur vanmiddag besloten. Aanleiding voor deze unieke ingreep in het lokale politiek-bestuurlijke bestel is de aanhoudende onenigheid tussen de commissieleden in IJsselmonde.



Pas op 21 maart 2018, bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen, kunnen bewoners een nieuwe gebiedscommissie kiezen. Tot die tijd neemt het college de taken en de bevoegdheden over van de onder curatele gestelde volksvertegenwoordigers.



Wens

Met de maatregel komt het stadsbestuur tegemoet aan de wens van een ruime meerderheid in de gemeenteraad. Met lede ogen zagen raadsleden toe hoe, onder druk van het voortdurende gehakketak, de bewonersbelangen niet of nauwelijks behartigd werden. Mede op aandringen van de raad werd de gebiedscommissie IJsselmonde begin dit jaar al vrijwel volledig op non-actief gezet.



Het college had de tot op het bot verdeelde wijkraad opdracht gegeven om intern de vrede te herstellen en met een oplossing te komen die op 'breed draagvlak' kon rekenen. Een andere harde eis was de opheffing van de 'eenzijdige samenstelling' van het voorzitterscollectief. Aan beide voorwaarden is niet voldaan, zo liet wethouder Joost Eerdmans (gebieden, Leefbaar) de opgetrommelde - maar verre van volledige - commissie maandagavond al weten.



Leefbaar (zeven leden) koos ruim anderhalve week geleden opnieuw voor Norbert Swaneveld en Marjan Gonsalvez, als respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter. Geen van de overige partijen (PvdA, GroenLinks, D66, SP, CDA en burgerlid Necat Kaya) steunde die keuze. Bovendien was geen van de andere bewonersvertegenwoordigers bereid om het tweetal te flankeren. Het onderlinge wantrouwen zat daarvoor te diep.



Impasse

Daarmee belandde het al tien maanden voortwoekerende conflict definitief in een impasse. Zelfs de stap terug van Swaneveld, medio vorige week, bracht een oplossing niet dichterbij. Leefbaar hield vast aan twee posten in het leidende driemanschap, tot ergernis van de rest.



Het dispuut in IJsselmonde ontbrandde vorig najaar na de aankondiging van de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in de Beverwaard. Leefbaar verzette zich tegen de locatie, het voormalige honkbalterrein van Sparta/Feijenoord aan de Edo Bergsmaweg. Vooral de militante opstelling van Swaneveld zette kwaad bloed bij de overige partijen. Hij zou zich te nadrukkelijk hebben laten leiden door partijbelangen en geen oog hebben gehad voor bewoners, die wel positief stonden tegenover de komst van maximaal zeshonderd asielzoekers in de 'kantelwijk'.



Het collegevoorstel om de gebiedscommissie IJsselmonde nu buitenspel te zetten, wordt op 29 september voorgelegd aan de gemeenteraad.