Wijkuitburo geeft overzicht van cultuur in de wijk

Iedereen die iets cultureels organiseert, kan dat melden bij het Wijkuitbureau. Dat neemt de activiteit of het evenement vervolgens op in een overzicht. Alle activiteiten en evenementen zijn gemakkelijk terug te vinden op de website van het Wijkuitburo. Het Wijkuitburo is handig voor mensen die iets cultureels willen ondernemen: alles staat per wijk én per activiteit gesorteerd: Cabaret in Kralingen? Dans in Delfshaven? Zo kun je zomaar uitkomen op een workshop Georgische polyfonisch zingen bij Tante Nino's op het Noordereiland.

Het Wijkuitburo is een initiatief van Cultuur Concreet, de organisatie die in Rotterdam cultuurscouts heeft rondlopen. Die scouts proberen cultuur in de wijken te stimuleren en mensen aan te sporen om activiteiten te organiseren.



Uitkomst

Voor kleinere culturele instellingen, zoals podia, wijkcentra, of individuele kunstenaars die bijvoorbeeld cursussen geven, is het Uitburo een uitkomst. ,,Na de bezuinigingen van een jaar of tien geleden, is er geen centraal programma meer in de stad", zegt Marco Kwakman, die met Intorno muziek- en operaproducties maakt. ,,Voor ons is dit initiatief heel fijn. Hopelijk wordt dit een portaal voor veel kleine theatertjes."



Kleine podia zijn er genoeg en toeschouwers zijn er ook, maar ze vinden elkaar niet altijd. ,,Wij proberen nieuw publiek aan te boren", zegt Marius Heijenk van Theater 't Kapelletje waar theater-, dans-, cabaret-, en muziekvoorstellingen zijn. ,,Dat is altijd lastig. We hopen dat het door middel van het Wijkuitburo beter lukt."