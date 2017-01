Wijkverpleging slaat alarm: Ze maken ons vak kapot

Een échte wijkverpleegkundige beweegt zich tussen het medische en sociale domein, zeggen Schoehuizen en Van den Brink. ,,Dat iemand grote financiële problemen heeft, vertelt diegene echt niet bij het eerste bezoek. Maar het kan wel de reden zijn dat iemand steeds met vage klachten bij de huisarts zit. Of waarom iemand nog geen bloedtest heeft laten doen, omdat hij geen geld heeft deze te betalen. Mijn taak is het altijd met een brede blik te kijken.''



Zorgplannen

Maar dat deel van het werk dreigt nu te verdwijnen, stellen ze. Mede omdat er steeds meer werk bij de wijkverpleegkundige terecht is gekomen. Een van de belangrijkste taken is het indiceren hoeveel zorg iemand nodig heeft. ,,Maar we moeten ook zorgplannen schrijven, in de gaten houden of die worden uitgevoerd. En de bureaucratie, die is enorm.''



Zorgverzekeraars mogen dit jaar van staatssecretaris Van Rijn de tarieven voor verpleegkundige zorg in huis op één hoop gooien om de bureaucratie te bestrijden. Ook daar maken de twee zich zorgen over, 'want dat tarief is veel te laag'. Van den Brink: ,,Geld voor opleidingen, het is er nu niet. En een instelling laat liever een verzorgende taken doen, want dat is goedkoper.''



De twee staan niet alleen in hun angst. Eerder schreef werkgeversorganisatie Actiz al een brandbrief en ook de wijkverpleegkundigen in Den Haag luidden de noodklok. ,,Alle betrokken moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen voordat alles wat we hebben opgebouwd weer is afgebroken.''