Wilde staking bij glasfabriek in Schiedam

De directie van Owens Illinois wil de productie van (bier)flessen verplaatsen naar Duitsland en Polen, wat betekent dat de 230 medewerkers op straat komen te staan. De gesprekken over een goed sociaal plan zijn eerder deze week vastgelopen. Volgens de vakbonden is het aanbod van de werkgever ‘ver onder de maat’.



Inzet van FNV en CNV, die vinden dat het directieplan rammelt in de onderbouwing, is de glasfabriek open te houden. ,,Als dat niet lukt moet alles in het werk worden gesteld de plannen die er bij de directie zijn, in volle omvang te kunnen beoordelen’’, zegt woordvoerder Ali Günduz.



De vakbonden hebben voor morgenmiddag een centrale actiebijeenkomst gepland. Günduz: ,,De verwachting is dat men ook daadwerkelijk wil gaan staken.’’