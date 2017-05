Wildebras met raffinement

Ons vijfgangenmenu begint met drie amuses. Allereerst Rotterdamse uitjes met oude kaas en gedroogd varkenshart, met een spijker aan een boomstam geprikt. Stoer. De presentatie van de scheermessen met kaneel en citrus is nog wilder: ze liggen in de opengesperde bek van een (gedroogde) makreel die zo uit een zee van kiezelstenen lijkt te springen. Of wat dacht u van visrilette met zelfgemaakt geitenspek? Voor u denkt, wat een gekkigheid: het smaakt allemaal uitstekend.



Na al die sensaties zou het zomaar kunnen inzakken, maar niks daarvan. De show is pas net begonnen. Zo verandert het voorgerecht van op de huid gebrande makreel in een buitengewoon opwindende sushivariant door de combinatie met mierikswortelijs, stroop van visgraten en koolrabi. Ook het vegetarisch tussengerecht is prachtig, met boontjes in alle soorten en maten, aardpeer, gepekelde gedroogde eidooier en plakjes kruisdisteloesterzwam met een prachtige vlezige structuur.