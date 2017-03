Wilders krijgt nieuw gezicht op verkiezingsposter

Bij de posters hangt bovendien een bewerkte versie van het verkiezingsprogramma van de PVV. Uit die tekst zijn woorden weggelaten, waardoor andere zinnen ontstaan. In het originele verkiezingsprogramma staat bijvoorbeeld 'in plaats van het financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld uit aan de gewone Nederland'. Op de poster blijft daarvan de zin 'plaats aan de gewone ander' over.