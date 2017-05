Willem Scholten (1944-2017), strijder tot het bittere eind

Op Willem Karel Scholten was zonder twijfel van alles aan te merken. Maar van gebrek aan doorzettingsvermogen kan de vroegere koning van de Rotterdamse haven moeilijk worden beticht. Zo'n beetje tot de laatste snik streed hij voor eerherstel, nadat hij dertien jaar geleden op verdenking van omkoping en plichtsverzuim werd ontslagen als directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. Scholten overleed gisterochtend op 73-jarige leeftijd in een hospice in Barendrecht. Hij was ongeneeslijk ziek.



,,Ik ben niet omgekocht'', is de zin die Scholten de afgelopen tien jaar in een serie uitputtende rechtszaken zonder twijfel het vaakst heeft uitgesproken. De rechtbank in Rotterdam en het gerechtshof in Den Haag wist hij echter niet van zijn onschuld te overtuigen.