Willemsbrug in het donker tijdens werkzaamheden

De werkzaamheden aan de Willemsbrug, die in januari zijn begonnen, betreffen vooral schilderwerk. Gemeente Rotterdam geeft de constructie haar oorspronkelijke rode kleur terug. ,,Met nieuwe verlichting zal de brug nog beter tot haar recht komen als het weer voorzien is van een nieuwe verflaag", zegt de gemeente.

Naast een verse verflaag krijgen de pylonen ook nieuwe ladders en leuningen. Het werk aan de zuidelijke pyloon is inmiddels bijna afgerond, hierna volgt de noordelijke pyloon. Om het werk op tijd af te krijgen wordt de komende drie maanden doordeweeks langer doorgewerkt. Ook in de weekenden wordt aan de brug gesleuteld.

Volgens de gemeente is verruiming van de werktijden noodzakelijk om problemen in het verkeer te voorkomen. Met de afsluiting van de Maastunnel per 1 juli zullen waarschijnlijk meer automobilisten over de Willemsbrug rijden. Om Rotterdam bereikbaar te houden heeft de gemeente afspraken gemaakt over de nachtelijke afsluitingen van de Willemsbrug in juni.