Wim (59) neemt na 20 jaar afscheid van traumaheli

Zijn allerlaatste nacht is tegelijkertijd ook de meest onvoorspelbare nacht van het jaar. ,,Je weet nooit wat zo'n oudejaarsnacht brengt. Het gewone werk gaat door, maar je hebt ook kans op grote vuurwerkongevallen of kettingbotsingen omdat het glad is'', weet Wim Breeman (59) als oudgediende.



Vorig jaar nog vloog een vogel, vermoedelijk in paniek door het vuurwerk, tegen het raam van de traumahelikopter. Die mocht niet meer vliegen. Maar ook als er slecht zicht is door mist moet Wim Breeman zijn laatste dienst aan de grond blijven. Het Mobiel Medisch Team rukt dan uit over de grond, in een speciale auto. Net als ze 's nachts sowieso vaak doen, als de melding dichtbij is.



Breeman hoopt echter nog één keer op zijn vaste plek naast de piloot over de stad te mogen vliegen, hoog boven het vuurwerk. ,,Dat zal ik écht missen, dat zicht over Rotterdam met al z'n duizenden lichtjes en de haven op de achtergrond.''



Foldertje

Twintig jaar geleden behoorde hij tot de eerste lichting specialistisch verpleegkundigen die werden opgeleid voor de traumahelikopter. Hij was door toeval in de verpleging terechtgekomen. Toen hij met een gebroken voet in het ziekenhuis lag, zag hij een foldertje liggen over de opleiding. Daarna kwam hij op de ambulance terecht en uiteindelijk in de traumahelikopter. Niet vanwege het vliegen, 'al is dat leuk'. Nee, hij koos voor het Mobiel Medisch Team omdat die uitrukken voor grote ongevallen en ingewikkelde medische zorg. ,,Wij maken in één week mee, wat je in een ambulance nog niet in één jaar meemaakt. Ook het werken in een hecht team, met een piloot en arts, trok mij aan.''