Windturbines langs Oude Maas hoger dan Euromast

Binnenmaas, dat eerder niet verder wilde gaan dan 'reuzen' van 160 meter, zwicht daarmee voor de zware druk van de provincie. Die dreigde de gemeente te overrulen als ze geen akkoord met initiatiefnemers Eneco en Renewable Factory zou bereiken. De initiatiefnemers stelden de gemeente eerder al een ultimatum. De provincie nam eerder al de regie over bij Korendijk, waar als het inpassingsplan definitief wordt megahoge windmolens langs het Spui mogen komen.



De komst van de turbines in Binnenmaas stuit op hevige weerstand van de noordzijde van de Oude Maas. De gemeente Barendrecht en de stichting Wind van Voren vrezen een vernietigend effect voor het recreatiegebied langs de Oude Maas, vanwege geluidsoverlast en de horizonvervuiling. Ook bestaat de angst dat inwoners van Barendrecht onder het geluid van de windmolens zullen lijden.



Teleurgesteld

De Barendrechtse actiegroep Wind van Voren reageerde teleurgesteld. ,,Jammer dat het college is gezwicht voor de chantage van Eneco en de provincie Zuid-Holland. Er is nu voor ons heel veel werk aan de winkel'', aldus woordvoerder Rob Nijssen. Hij gaat zich verzetten tegen de plannen voor uiteindelijk vijf windmolens aan de overkant van de Oude Maas. Nijssen erkent dat het nog erger had gekund. ,,Het had ook 210 meter hoog kunnen worden.''



Ook de nieuwe coalitie in Barendrecht, van Echt voor Barendrecht (EVB) met CDA en SGP/ChristenUnie, is fel gekant tegen de windmolens in de Hoeksche Waard.