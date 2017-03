WK shorttrack in Ahoy al bijna uitverkocht

Aantal klachten over luchtverkeer verdubbeld

Het aantal klachten over vliegverkeer in de Rotterdamse regio is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit overzichten van milieudienst DCMR. Die verklaart de toename met de commotie rond de uitbreidingsplannen van Rotterdam The Hague Airport, maar de lucht boven de Rijnmond is het afgelopen jaar ook echt voller geworden.