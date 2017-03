Woest protest ouders tegen sluiting school Capelle

,,Dit gaat over de toekomst van onze kinderen. Ik was met stomheid geslagen toen we de brief deze week kregen. De veilige haven van mijn kind wordt afgepakt”, zegt Joke Kers.



Ze is woest, verdrietig en wanhopig vanwege de sluiting. Na een paar zinnen komen de tranen weer. Haar zoon zit in groep 7 en heeft ADHD. Ze is bang dat zijn laatste jaar op een nieuwe school grote negatieve gevolgen heeft.



De ouders van De Catamaran aan de Hermitage kregen deze week een brief met de mededeling dat de school per 1 augustus dicht gaat.