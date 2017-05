Wonen in 'spierballen-pand'

Het voormalige Stokvisgebouw in Rotterdam, een rijksmonument, wordt een wooncomplex. Op het dak komen er drie opvallende etages bij.

Quote Een superstoer gebouw, met spierballen Architect Robert Winkel. Volgens architect Robert Winkel was dit het 'eerste groothandelsgebouw van Rotterdam', de voormalige hoofdzetel van het roemruchte Rotterdamse concern Stokvis.



Winkel staat voor het oude Stokvisgebouw, wat nu het Oceaanhuis heet, aan de Westzeedijk. Een monumentaal rechthoekig complex uit 1948, opgetrokken uit rood baksteen en met hoge rechthoekige vensters. In het midden een groot atrium met een gebogen glazen dak. ,,Een superstoer gebouw, met spierballen. Een beetje Ceausescu-chic; bruut en met veel marmer'', aldus Winkel.

Hogeschool

Momenteel wordt het nog gebruikt door de Hogeschool Rotterdam, die binnenkort vertrekt. Dan, is het plan, wordt het omgebouwd tot 'West507'; een woongebouw met 197 appartementen. Variërend van studio's tot grote gezinswoningen. Vervat Vastgoed is een van de investeerders.

Opvallend is de opbouw met drie verdiepingen, die het gebouw in één klap 10 meter hoger maakt. Winkel, oprichter van Mei Architects, heeft gekozen voor een goudkleurig ontwerp met ronde hoeken. ,,De kleur contrasteert bij de rode bakstenen en past bij de rijkdom van het gebouw.'' De Welstandscommissie moet nog wel akkoord gaan.

Volgens Winkel past het plan naadloos in gemeentelijke ambities: lege kantoorruimte wordt omgebouwd en de wijk Coolhaven krijgt er duurdere woningen bij. ,,Dat zal de buurt een opkikker geven.''

Hoofdkwartier

Het Stokvisgebouw was ooit het hoofdkwartier van Europa's grootste handelsonderneming. Het Rotterdamse Stokvis en Zonen, in 1849 opgericht door een joodse familie, handelde in alle mogelijke producten; variërend van schroeven, hefbruggen, chemicaliën tot radio's en brommers. Sommige producten liet het bedrijf ook in Nederland maken.

Het pand aan de Westzeedijk stamt eigenlijk uit 1909, toen het concern daar het enorme en hypermoderne 'Stokvisgebouw' opende. Groot, maar ook sierlijk. De gevel was opgetrokken uit wit geglazuurd baksteen en het interieur bestond uit de toen populaire Jugenstil-stijl. ,,Het was niet alleen een productieplaats en magazijn, maar ook een showroom. De draaibanken stonden in de kelder, op de begane grond de mooie winkels.''

Zakelijker

Dit gebouw overleefde het bombardement van mei 1940 maar werd in 1942 zwaar beschadigd door een Engels bombardement. Na de oorlog wordt het opnieuw opgebouwd en krijgt het de huidige, zakelijker ogende gevel. Binnen in het pand blijven nog wel voorloorlogse elementen bewaard. Na de oorlog gaat het gestaag achteruit met Stokvis. In 1973 verhuist Stokvis naar een kleiner pand aan de Slaak.

Het complex aan de Westzeedijk heet nu Oceaanhuis. Naast de Hogeschool Rotterdam is er nu nog een 'werkplein' voor werkzoekenden gevestigd.

Winkel: ,,Het gebouw is in constante verandering. De volgende stap is woningbouw.''