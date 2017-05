Woningen in de stad nog nooit zo duur als nu

Rotterdammers die nu hun huis in de verkoop zetten, zijn spekkoper. Ze kunnen 10 procent meer vangen voor hun woning dan tijdens de woningmarkthausse in 2008. Huizen in de tweede stad van het land zijn daarmee nog nooit zo duur geweest, blijkt uit onderzoek van statistiekbureau Calcasa.

Rotterdam behoort met Amsterdam en Utrecht in het selecte rijtje steden waar de woningprijzen hoger liggen dan in 2008. In de Achterhoek en Zuidwest-Gelderland liggen de prijzen nog stukken lager dan toen. In totaal staan in het land nog 340.000 huishoudens op virtueel verlies, wat wil zeggen dat hun huis minder waard is dan het bedrag waar ze het voor hebben gekocht. Vooral mensen die hun huis tijdens de kredietcrisis aanschaften, doen dit bij verkoop nu vaak met verlies van de hand.

Dat Rotterdam daarop een uitzondering vormt, werd eerder ook al vastgesteld door makelaarsvereniging NVM. De prijzen zijn zo opgelopen in de stad dat huizenzoekers maar besluiten hun heil te zoeken in randgemeenten van Rotterdam. Het gevolg is dat ook daar de prijzen zijn opgelopen, zij het nog niet zo hard als in de Maasstad zelf. Volgens de cijfers van Calcasa zijn huizen in de meeste omliggende gemeenten 0 tot 5 procent duurder dan in 2008.

Prijsstijging