Woningen in lege torens impuls voor Rotterdam-West

Het hing al een tijdje in de lucht, maar de deal is definitief rond. Ook een tweede Marconitoren wordt omgebouwd tot een complex met 420 woningen.



Koper is de relatief kleine ontwikkelaar Bakkers Hommen Waerdevast uit Eindhoven, die er ruim 8 miljoen euro voor betaalde. De andere toren was eerder al gekocht door ontwikkelaar City Pads, even-eens uit Eindhoven, voor een kleine 7 miljoen euro.



Twee van de drie karakteristieke torens aan het Marconiplein, die sinds 2014 leegstaan, krijgen in totaal dus 840 huurwoningen. Deze ombouw is momenteel het grootste 'transformatieproject' van Nederland.



Ontwikkelaar Tom Bakkers heeft er alle vertrouwen in, te meer omdat de krapte op de woningmarkt alleen nog maar lijkt toe te nemen. ,,840 woningen is inderdaad veel'', zegt Bakkers. ,,Maar aan deze woningen, in de middeldure huur, is enorm veel behoefte, overal in het land. Van dit type zijn er vroeger maar weinig gebouwd. De woningen zijn bovendien gestoffeerd en deels gemeubileerd.''



Op de begane grond, zo vertelt hij, komt horeca en fitness. Het moet 'reuring' brengen aan het Marconiplein, een gebied dat als unheimisch bekendstaat. ,,Er komen naar schatting 1.200 inwoners bij, dat geeft het gebied sowieso een enorme boost.''



Het ombouwen van de torens begint dit jaar. De woningen, tussen 40 en 70 vierkante meter, zijn in 2019 klaar. De huren zullen liggen tussen de 600 en 830 euro.