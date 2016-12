Woonzaken allemaal bij elkaar in Rotterdamse regio

De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) heeft een actieplan opgesteld om de versnippering van woonwinkelgebieden tegen te gaan. Volgens het samenwerkingsverband van regiogemeenten is de vestiging van andersoortige winkels in zulke gebieden slecht voor stads- en dorpscentra. Ze trekken immers klanten weg bij de gewone middenstand.



Concentratie is het centrale woord in de aanpak. Bestaande woonwarenhuizen worden aangemoedigd zich te vestigen naast hun concurrenten, zelfs als ze daarvoor naar een andere gemeente moeten verhuizen. Wie een nieuw woonwarenhuis wil beginnen, mag dat alleen in één van de bestaande woonwinkelgebieden.



Verder moet het mogelijk worden voor kleinere woonwinkels, dat wil zeggen met een oppervlak kleiner dan 1.000 vierkante meter, zich daar te vestigen. Tenslotte mag het aandeel branchevreemde producten in een woonwinkel niet meer bedragen dan 20 procent van het vloeroppervlak, met een maximum van 500 vierkante meter.

De ambitie van de MRDH is een radicale breuk met het verleden, toen gemeenten dongen om de gunst van woonreuzen. De gedachte daarachter was dat één zo'n woonreus andere woonreuzen zou aantrekken. In veel gevallen gebeurde dat niet. De panden naast zo'n megastore bleven leeg of werden opgevuld door elektronicasupers en sportkledingzaken.

Shoppingcentra