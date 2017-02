Yoran (23) is nu onder de pannen

Prikkelarme omgeving

In juli vorig jaar zijn alle problemen dan eindelijk opgelost en begint de bouw van de woonvoorziening, die volledig energieneutraal is. Op het dak staan zonnecollectoren voor warm water en zonnepanelen voor elektriciteit. Het huis wordt verwarmd met aardwarmte. Het resultaat is Parzival Wonen: een rustige, prikkelarme omgeving voor acht bewoners, van wie sommigen meervoudig complex gehandicapt zijn. Allemaal hebben ze hun eigen kamer met badkamer. Op zolder is een logeerkamer voor ouders.



Op 21 december 2016 nemen de eerste bewoners hun intrek. En dat betekent dat Van Dijk nu in een ruime en gezellige woonkamer zit. Terwijl zij praat, heeft ze gezelschap van bewoner Jeffrey (21), die aan tafel door een tijdschrift bladert. Stef (20) komt aanlopen met zijn loopwagen om uit nieuwsgierigheid even aan het bezoek te voelen. Yoran gaat ondertussen in zijn eigen kamer in bad. Het voelt hier fijn, zegt Van Dijk. ,,Het is nog mooier geworden dan we gedacht hadden.''



Parzival Wonen werkt vanuit een antroposofische visie. ,,Het betekent dat wij de bewoners niet zien als personen met een beperking, maar als mensen met iets extra's waar wij met respect naar kijken. Wij willen hen een gelukkig en zinvol leven geven.''



Overdag gaan de bewoners naar de dagbesteding op hetzelfde terrein, die al sinds maart 2011 open is. Daar kunnen ze bijvoorbeeld brood bakken, werken met hout, de kippen voeren of in de groentetuin werken. Ook in het weekeinde zijn er activiteiten.



Bij die antroposofische visie hoort ook het vieren van jaarfeesten. Deze dag is dat het Maria-Lichtmis, waarmee wordt stilgestaan bij het feit dat er weer meer licht in de wereld komt. Op de dagbesteding hebben de bewoners daarom kaarsen omgesmolten die over zijn van kerst. Vanavond steken ze die in huis aan.



Zorgmanager

Het is de bedoeling dat Van Dijk en Klapwijk over vijf tot zeven jaar zelf vertrekken. Een zorgmanager moet dan hun taken overnemen. ,,Zodat we wat meer rust krijgen.'' Ze weten in ieder geval zeker dat Yoran dan op de goede plek zit. ,,Hij vertelde deze week nog dat hij zich hier veilig voelt. En wat hij ook zo fijn vindt: hij is nu niet meer de uitzondering in huis. Hij is gewoon een van de jongens.''