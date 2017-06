Zaak dodelijk ongeval bleef ‘in de kast liggen’

De rechtbank heeft de officier van justitie vanochtend bij aanvang van het proces gevraagd waarom de zaak pas nu, ruim twee jaar na dato, wordt behandeld. Het valt vooral voor de nabestaanden zwaar dat er zo lang overheen is gegaan voordat het Openbaar Ministerie (OM) de zaak heeft aangebracht. Als reden voor de enorme vertraging gaf de officier van justitie aan dat het OM de afgelopen tijd de vele zaken amper af kon en de rechtbank onvoldoende capaciteit had. ,,De zaak heeft daardoor enige tijd in de kast gelegen. Dat is vervelend. Nu is er tijd voor.’’