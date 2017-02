Zaak tegen ex-vriendin vermoorde Jeffrey Macintosch uitgesteld

Naar the­a­ter­voor­stel­ling? Breng kind naar opvang

11:19 Voor je ene kind theaterkaartjes hebben terwijl je geen oppas hebt voor je andere kind, dat nog te jong is om zich koest te houden in de zaal? Het Schiedamse Theater aan de Schie heeft nu dé oplossing: het biedt in samenwerking met Komkids kinderopvang aan in het theater. Een uniek concept, aldus het theater.